Calciomercato – Pedullà: “Taremi, Milan sui 18 milioni. Tocca al Porto”

"Taremi: il Milan resta vicino ai 18 milioni, bonus compresi, con base 15 - ha sottolineato Pedullà in merito alla proposta ufficiale recapitata dal club di Via Aldo Rossi a quello presieduto da Pinto da Costa -. In mattinata colloquio tra Taremi e il Porto, l’attaccante chiederà ancora di essere liberato e forse rinuncerà a qualcosa. Lui ha già deciso, non deve decidere. Adesso tocca al Porto". Seguiranno, logicamente, ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>