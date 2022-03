Calciomercato Milan – Pedullà: “Renato Sanches non ha chiesto 7 milioni”

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, dove andrà a giocare? Ne parla Alfredo Pedullà sul proprio sito web ufficiale

Daniele Triolo

Renato Sanches, centrocampista del Lille, resta un obiettivo di calciomercato del Milan per la stagione 2022-2023. Ne ha parlato, sul proprio sito web ufficiale, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà. Questi gli aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare, la prossima estate, il portoghese classe 1997 in maglia rossonera.

"Il Milan sta lavorando da mesi per un grande futuro. Sven Botman è un obiettivo che si avvicina, Renato Sanches resta in quota (a proposito: non è assolutamente vero che abbia chiesto 7 milioni di ingaggio a stagione), con il via libera del Lille che sarebbe stato operativo se a gennaio Jorge Mendes avesse avuto pretese diverse sullo stipendio del suo assistito".

"Sanches è apprezzato da altri club (Juve compresa), ma il Milan confida sempre di mantenere il vantaggio - ha concluso Pedullà sulla trattativa di calciomercato del Milan per Renato Sanches -. Poi, se il centrocampista in scadenza nel 2023 dovesse fare altre scelte, amen. Un erede di Franck Kessié arriverà".

'Rumors' di mercato parlano anche del concreto interesse di molti club della Premier League inglese per il giocatore, su tutti quello dell'Arsenal. I 'Gunners', come i rossonero, avevano cercato l'ex Benfica e Bayern Monaco nel recente passato. Ancora qualche mese, dunque, per capire di che colore sarà la prossima maglia di Renato Sanches.

Quello che appare certo, però, è che non resterà in Ligue 1 alla corte di Jocelyn Gourvennec nel Lille. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

