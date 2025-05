Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il Manchester City sarebbe in forte pressing sul Milan per Tijjani Reijnders

Emiliano Guadagnoli Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 15:56)

Il tema del giorno è la prima offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders: il centrocampista del Milan sarebbe il primo obiettivo assoluto per Pep Guardiola. Per i rossoneri una possibile plusvalenza molto, molto importante. Per alcuni sarebbe già una cessione fatta (leggi qui), per altri ancora no. Ecco gli ultimi aggiornamenti molto importanti.