Calciomercato Milan, Pedullà: “Pavlovic all’Atalanta? I rossoneri vogliono …”

Strahinja Pavlovic è uno di quei calciatori che nel corso di questa sessione di calciomercato potrebbero lasciare il Milan e in questo senso nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Atalanta. In merito al centrale serbo si è detto moltissimo in queste settimane. Il ragazzo sembrava ad un passo dal Fenerbahce, ma il suo attendismo ha spazientito il club turco che ha virato su Milan Skriniar. Non solo, perché si è parlato anche di un possibile ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe chiesto al giocatore di rifiutare qualsiasi offerta per rimanere in rossonero.