Calciomercato Milan, Pavlovic dovrebbe restare. Occhio alle sorprese

Calciomercato Milan, non si fermano le voci di un possibile addio di Pavlovic. Il serbo vorrebbe restare in rossonero. Le ultime novità

Strahinja Pavlovic, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', è un nome da considerare in questi ultimi 10 giorni di calciomercato. Negli ultimi mesi è stato sempre in panchina, ma ha giocato bene contro il Girona in Champions League. Secondo la rosea, il serbo non dovrebbe lasciare i rossoneri a gennaio, anche se l'agente si trova a Milano per monitorare la situazione.