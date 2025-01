Marchetti: “Stoccarda su Pavlovic, ma la cessione è ancora in dubbio”

Luca Marchetti, noto giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto durante una trasmissione su Sky, aggiornando i tifosi rossoneri sulle ultime novità riguardanti il mercato del Milan. Il mercato invernale si sta rivelando particolarmente dinamico, con diversi movimenti in ballo e trattative che coinvolgono alcuni giocatori chiave della rosa. Tra questi, Strahinja Pavlovic, difensore serbo arrivato in estate dal Salisburgo, è al centro di un’interessante proposta da parte dello Stoccarda. Il Milan, però, non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua cessione. Ecco le parole di Marchetti: