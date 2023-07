Calciomercato Milan – Pedullà: “Contatto con la Juve per Pellegrini”

In questo calciomercato estivo il Milan sembra voler puntare su Luca Pellegrini come nuovo vice Theo Hernandez al posto di Fodé Ballo-Touré

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan sta ancora cercando un vice di Theo Hernandez e Luca Pellegrini della Juventus potrebbe essere un nome spendibile per il club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, contatti avviati con la Juventus per Luca Pellegrini

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà si è espresso sul calciomercato del Milan sottolineando come il Diavolo sia alla ricerca di un nuovo sostituto per Theo Hernandez. Pedullà ha dichiarato attraverso il proprio account twitter che non ci sarebbe solo il Nizza a sondare il terreno per acquistare Luca Pellegrini dalla Juventus.