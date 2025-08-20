Pedullà: “Interesse dell’Atalanta per Musah è reale. Sul veto di Allegri …”

Sulla questione è intervenuto, con un commento sul suo account del popolare social network 'X', anche il popolare giornalista sportivo esperto del settore, Alfredo Pedullà.
Pedullà, preannunciando l'arrivo di Nikola Krstović all'Atalanta per le visite mediche, ha poi dedicato la seconda parte del suo breve intervento sui social proprio al possibile trasferimento di Musah dal Milan all'Atalanta.
"L’interesse dell’Atalanta per Musah è reale, ma fin qui esiste il veto di Allegri, vedremo se sarà come quello per Thiaw", ha scritto Pedullà. Saranno giorni caldi anche su questo fronte.
