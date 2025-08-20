Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pedullà: “Interesse dell’Atalanta per Musah è reale. Sul veto di Allegri …”

CALCIOMERCATO MILAN

Pedullà: “Interesse dell’Atalanta per Musah è reale. Sul veto di Allegri …”

Yunus Musah AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa finestra di calciomercato? Il post 'X' di Alfredo Pedullà chiarisce un po' la situazione
Daniele Triolo Redattore 

In mattinata Luca Bianchin, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato come sia stata avviata una trattativa tra Milan e Atalanta per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Musah all'Atalanta? Il commento di Pedullà

—  

Operazione sulla base di 25 milioni di euro per la cessione di Musah alla 'Dea' a titolo definitivo. Affare sul quale, però, ci sarà ancora da riflettere perché, a quanto pare, Massimiliano Allegri vorrebbe tenere il giocatore in rossonero, apprezzandone impegno e duttilità.

LEGGI ANCHE

Sulla questione è intervenuto, con un commento sul suo account del popolare social network 'X', anche il popolare giornalista sportivo esperto del settore, Alfredo Pedullà.

Pedullà, preannunciando l'arrivo di Nikola Krstović all'Atalanta per le visite mediche, ha poi dedicato la seconda parte del suo breve intervento sui social proprio al possibile trasferimento di Musah dal Milan all'Atalanta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scatto dei rossoneri per Hojlund: può arrivare così >>>

"L’interesse dell’Atalanta per Musah è reale, ma fin qui esiste il veto di Allegri, vedremo se sarà come quello per Thiaw", ha scritto Pedullà. Saranno giorni caldi anche su questo fronte. 

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA