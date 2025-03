Strahinja Pavlovic , difensore centrale del Milan , sarebbe ancora nel mirino del Galatasaray , nonostante lui stesso abbia alzato il muro alla cessione nel corso dell'ultima sessione di calciomercato invernale. Il serbo, infatti, era sostanzialmente venduto, con una trattativa che sembrava molto avanzata con il Fenerbahce . Poi il dietrofront, a quanto pare, imbeccato da Zlatan Ibrahimovic , che lo ha fatto rimanere in rossonero. E da quel momento, quasi come se fosse una coincidenza, ha cominciato ad offrire prestazioni di alto livello risultando spesso il migliore del reparto arretrato.

Calciomercato Milan, Pavlovic-Galatasaray: segnali di apertura? Lui ha fatto sapere che ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Fotomac'. Secondo quanto riferito, infatti, il Galatasaray sarebbe pronto a tornare alla carica per Strahinja Pavlovic. Questo chiaramente avverrà nel corso della sessione estiva di calciomercato, con il serbo che sembra essere il primo nome in lista nel suo ruolo. Quanto alla sua volontà, si legge, il centrale del Milan si sarebbe riservato il diritto di prendere una decisione solamente dopo aver capito se i rossoneri si qualificheranno in Champions League. Lui, infatti, vorrebbe giocare in un club che disputa la massima competizione europea.