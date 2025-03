Si è sfogato e si è preso un turno di stop. Ciò che, però, per il 'CorSport', ha scatenato un po' di rabbia nel Milan, in particolare tra i tifosi, è l'espulsione di Pavlovic, arrivata in via diretta al 67' di Milan-Lazio e che ha comportato una giornata di squalifica anche per il serbo ex RB Salisburgo. Inizialmente si era parlato di un rosso per 'grave fallo di gioco' su Isaksen. Ma nel comunicato del Giudice Sportivo la motivazione è «chiara occasione da rete».