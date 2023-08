Calciomercato Milan – Pavlidis e Willian Josè le due idee per l’attacco

Il Milan, in queste ultime ore di calciomercato, avrebbe messo nel mirino Vangelis Pavlidis e Willian José per l'attacco

Ore concitate in casa Milan dopo il congelamento definitivo dell'operazione che avrebbe dovuto portare Mehdi Taremi in rossonero. Nelle ultime ore il Diavolo sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo in attacco e, secondo alcune voci, sarebbe in corso un tentativo per Willian José del Betis Siviglia.