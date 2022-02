Calciomercato Milan – Diavolo, un passo in avanti per Botman

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, si avvicina ai rossoneri. Il suo agente ieri era a 'San Siro'

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola ha ricordato come il Milan oggi possa compiere un importante passo in avanti verso Sven Botman, obiettivo di calciomercato del club rossonero per la prossima estate.

Uno dei suoi agenti, Nikkie Bruinenberg, era infatti in tribuna ieri sera a 'San Siro' per Milan-Lazio di Coppa Italia e in giornata, secondo quanto riportano tanto il 'CorSport' quanto 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe atteso nella sede rossonera in Via Aldo Rossi.

Il Diavolo, su Botman, vuole agire d'anticipo. L'idea del Milan, anche per bruciare la forte concorrenza del Newcastle, del Tottenham e del Borussia Dortmund, è quella di imbastire con il Lille un'operazione simile a quella che ha portato Mike Maignan a Milano.

Ovvero, bloccare il giocatore ora ad una cifra stabilita e farlo sbarcare in Italia non appena terminata l'attuale stagione sportiva. Così facendo il Milan eviterebbe l'asta al rialzo sul prezzo del cartellino di Botman e, al contempo, avrebbe modo di programmare con serenità l'estate. Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

