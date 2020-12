Calciomercato Milan – Passione francese: piacciono Koné e Antiste | News

Calciomercato Milan, occhi puntati su Koné e Antiste

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emmanuel Kouadio Koné e Janis Antiste, entrambi classe 2002, sono i due gioielli del Tolosa. È a loro che il Milan starebbe pensando per rinforzare, nel prossimo futuro, centrocampo ed attacco.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che ha spiegato, oltretutto, come i due possano rappresentare piste valide per l’estate, più che per l’imminente sessione di trattative alle porte.

Koné, colonna della Nazionale francese Under 18, è perno del centrocampo del Tolosa, che milita attualmente nella Ligue 2 francese. In stagione, finora, ha giocato 17 gare, segnato un gol e ha ricoperto più ruoli a centrocampo, dal mediano al trequartista.

Antiste, 6 gol in 15 gare di seconda serie francese fin qui con i viola, rispetto al compagno ha già debuttato nella massima serie, nella passata stagione, entrando nel finale del match contro lo Strasburgo. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>