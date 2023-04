Calciomercato Milan – Parisi il perfetto vice Theo, ma costa troppo

Fabiano Parisi è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Sarebbe l'ideale per far rifiatare Theo Hernández

Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, è un obiettivo di calciomercato del Milan visto che, per la prossima stagione, i rossoneri stanno cercando un interprete del ruolo che possa far rifiatare Theo Hernández. Mantenendo, però, alto il livello in campo anche in caso di assenza del francese. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Parisi nel mirino di Maldini e Massara — Parisi, classe 2000, sta disputando un'ottima stagione in Serie A con la compagine allenata da Paolo Zanetti e ha caratteristiche simili a quelle di Theo. In particolare, come evidenziato dal quotidiano torinese, la capacità di percorrere la fascia sinistra piuttosto rapidamente con il pallone al piede.

Spinge come Theo, ma costa ben 15 milioni di euro! — I rapporti di calciomercato tra Milan e Empoli sono ottimi e, dunque, per Parisi il Diavolo potrebbe avere una corsia preferenziale. Come quella che gli consentì di acquistare Rade Krunić prima e Ismaël Bennacer poi nell'estate 2019. Il problema, però, nell'affare Parisi è rappresentato dal prezzo: troppi, infatti, i 15 milioni di euro chiesti dal club toscano. Milan, fari puntati sull'erede di Giroud >>>