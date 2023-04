Follia social contro Theo Hernández: insultato e minacciato di morte

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino del Milan, diventato - suo malgrado - protagonista in queste ultime ore. Nei giorni scorsi, infatti, Theo ha festeggiato il primo compleanno di suo figlio, Theo Junior e, sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', ha postato una serie di immagini che lo ritraggono in sua compagnia.