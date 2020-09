Calciomercato Milan – Paqueta pronto a dire sì al Lione. Le novità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – SportMediaset si sofferma sul futuro di Lucas Paqueta, che ieri non è stato convocato per la partita di Europa League contro il Bodo Glimt.

Paqueta non rientra più nei piani tecnici di Pioli e del suo staff, e dunque il Milan cercherà di cederlo in questa sessione di mercato. La novità però, è che l’ex Flamengo sarebbe propenso ad accettare la proposta del Lione. Massara e Maldini chiedono 20-22 milioni di euro per lasciar partire il brasiliano. I francesi sono pronti ad offrire un prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo nel caso di qualificazione in Champions League nella prossima stagione degli uomini di Rudi Garcia.

