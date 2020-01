Calciomercato Milan – Paqueta, non solo Psg: su di lui anche la Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta è uno dei giocatori in uscita per il Milan. Il brasiliano ha deciso di non prendere parte alla trasferta di Brescia e si è di fatto messo sul mercato. Sul brasiliano non c’è solo il Psg: secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ anche la Roma starebbe facendo un pensierino su di lui. I giallorossi sono impegnati con la trattativa Perez, ma Paqueta sarebbe proprio la prima alternativa al giocatore del Barcellona. Intanto non ci sono aggiornamenti sulla cessione di Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

