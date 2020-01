Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Piatek, ma non ci sono passi avanti

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, non ci sarebbero stati passi avanti per la cessione di Krzysztof Piatek. Il Milan e il suo agente hanno avuto un incontro nella giornata di ieri per fare il punto sulla situazione del polacco. I rossoneri hanno ribadito la loro posizione: per lasciar partire il giocatore sono necessari almeno 30 milioni di euro. Senza questa cifra i discorsi saranno rimandati a giugno. Difficile pensare che in cinque giorni si possa imbastire una simile trattativa, ma Piatek è scontento e vorrebbe cambiare aria fin da subito per non perdere il prossimo Europeo con la sua Nazionale. Intanto il Siviglia sta spingendo per Jesus Suso, continua a leggere >>>

