Calciomercato Milan – Paqueta nel mirino dell’Olympique Lione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, nelle ultime ore, in Francia, si parli di un interesse dell’Olympique Lione per Lucas Paqueta.

Paqueta, due gol al Novara in amichevole

Paqueta, classe 1997, gioca nel Milan dal gennaio 2019, quando fu acquistato per quasi 40 milioni di euro dal Flamengo. Mercoledì pomeriggio, a Milanello, in occasione di Milan-Novara, prima amichevole stagionale del Diavolo, ha segnato due gol.

Ancora nessuna offerta dall’Olympique Lione per lui

Nessuna offerta concreta, finora, dell’OL di Jean-Michel Aulas per Paqueta, ma, senza dubbio, resta tra le ipotesi per il futuro del calciatore sudamericano. QUI L’ANALISI DEL SUO MATCH CONTRO IL NOVARA >>>