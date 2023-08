Calciomercato Milan – Paquetà al Manchester City? Il Diavolo ci guadagna

Uno dei trasferimenti più onerosi che si potrebbe materializzare in Premier League nel corso di questa sessione di calciomercato estivo è quello che dovrebbe portare Lucas Paquetà al Manchester City per circa 80 milioni di euro. Il brasiliano, che è arrivato in Europa, grazie al Milan, secondo alcune voci sarebbe vicino a lasciare il West Ham per fare il salto di qualità alla corte di Pep Guardiola.