Calciomercato Milan – Papu Gómez lascia l’Atalanta? Ecco quanto vale

Calciomercato Milan: il valore di Papu Gómez nel bilancio della ‘Dea’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alejandro ‘Papu’ Gómez, classe 1988, è in rotta con Gian Piero Gasperini e, pertanto, potrebbe lasciare l’Atalanta già nel prossimo mercato di gennaio.

Sono tanti i club interessati a Papu Gómez, sotto contratto con la ‘Dea‘ fino al 30 giugno 2022. Tra questi, i ‘rumors‘ di calciomercato collegano il Milan al fantasista argentino ex Catania, Metalist Kharkiv e San Lorenzo de Almagro.

‘Calcio & Finanza‘, sul proprio sito web, ha spiegato quanto vale, ad oggi, Papu Gómez nel bilancio dell’Atalanta. Pagato al club ucraino esattamente 4,87 milioni di euro nel settembre 2014, al 31 dicembre 2020 il valore del numero 10, a bilancio, sarà di appena 1,12 milioni di euro.

Qualora, dunque, l’Atalanta voglia cederlo a gennaio, per non incorrere in una minusvalenza per le proprie casse, dovrà venderlo ad una cifra di poco superiore al milione di euro. Ad ogni modo, per Papu Gómez si parla di una quotazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Pertanto, la società di Antonio Percassi ‘rischierebbe’ un altro bell’affare dal punto di vista economico.

Anche perché, cedendo Papu Gómez al miglior offerente, oltre al guadagno sulla cessione ed al risparmio della quota di ammortamento sopra citata, l'Atalanta andrebbe anche a risparmiare lo stipendio lordo annuo del calciatore sudamericano, pari a circa 3,75 milioni di euro.