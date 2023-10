Calciomercato Milan – Piace Ouédraogo, ma è battaglia con il RB Lipsia

Il direttore sportivo del club tedesco, André Hechelmann , ha fatto sapere di non avere grande intenzione di incontrare il Milan per parlare di una possibile cessione di Ouédraogo ai rossoneri nelle prossime sessioni di calciomercato. Lo scenario, però, è abbastanza complesso.

Insieme al Milan, nella corsa a Ouédraogo sono iscritte alcuni top club europei (si parla del Liverpool) e tedeschi (si vocifera del Bayern Monaco). Il padre e il fratello, però, sono stati visti a Lipsia mentre parlavano con i dirigenti della 'Red Bull'. Il Milan proverà per il giocatore, ma dovrà capire quanto costerà e dove preferirebbe giocare il ragazzo. Il quale, a novembre, sarà in Indonesia per i Mondiali Under 17.