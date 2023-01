Calciomercato Milan – Si tratta Osorio. Lazetic, partenza last minute?

Dario Osorio è diventato un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione di gennaio. Marko Lazetic potrebbe andare via: il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dario Osorio, obiettivo di calciomercato del Milan e Marko Lazetic, il quale, invece, potrebbe essere in uscita dal club rossonero.

Il Milan, come noto, ha trattato Nicolò Zaniolo con la Roma. I rossoneri, però, per questioni di bilancio, non hanno potuto accontentare le richieste dei giallorossi né in termini di valutazione del cartellino (30 milioni di euro) né, tanto meno, di formula dell'operazione.

Calciomercato Milan, piace Osorio: è un giovane attaccante cileno — Il Bournemouth, infatti, lo avrebbe acquistato a titolo definitivo mentre il Diavolo non poteva spingersi oltre un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Motivo per cui il Milan (senza mollare Zaniolo, ma per l'estate), ha virato sul giovane attaccante cileno Osorio.

Classe 2004, in forza all'Universidad de Chile, Osorio piace molto al Milan che, per il 'CorSera', avrebbe offerto 5 milioni di euro per acquistarlo subito. Su di lui, però, ci sono già molti club di Premier League disposti ad offrire il triplo alla società sudamericana.

Il Milan, inoltre, per il quotidiano generalista, non esclude che Lazetic, coetaneo di Osorio, possa partire con la formula del prestito secco fino al 30 giugno entro il prossimo 31 gennaio. Obiettivo, farlo giocare con maggior continuità.