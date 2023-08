Calciomercato Milan – Origi piace allo Sheffield United: il punto

Divock Origi può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Non dovrebbe andare al West Ham, ma le 'Blades' sembrano interessate

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in uscita del Milan, ha rivelato come sembrerebbero esserci spiragli per una cessione di Divock Origi in Premier League.