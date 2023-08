Calciomercato Milan – Origi in uscita: il belga spera nella Premier League

In questa sessione di calciomercato il Milan sta lavorando anche sul fronte delle cessioni: Divock Origi in uscita, spera nella Premier League

Non a caso l'ex Liverpool non è stato neanche convocato per la tournée degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Tuttosport la prima punta ha ricevuto numerose offerte dall'Arabia Saudita e le sta ascoltando, ma la sua priorità sarebbe quella di tornare in Premier League. Il ventottenne starebbe continuando a sperare nella chiamata del West Ham, che probabilmente si separerà da Gianluca Scamacca.