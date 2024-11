Divock Origi , attaccante belga classe 1995, è arrivato al Milan a parametro zero con un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio fino al 30 giugno 2026 . Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative ( 2 gol e un assist in 36 partite nel 2022-2023 ), il giocatore è passato in prestito al Nottingham Forest . In Premier League non ha avuto impatto e in estate è tornato a Milanello. Il giocatore, nonostante lo stipendio estremamente oneroso, è fuori rosa . Il belga potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio? Ecco l'ultima possibile destinazione.

Calciomercato Milan - Una speranza per Origi? Spunta l'intesse dalla Spagna

Come riportato dal portale ficherio.com, Divock Origi potrebbe lasciare il Milan. Ci sarebbe, infatti, un interesse da parte del Siviglia. L'idea è che il belga possa lasciare i rossoneri già nella sessione invernale di calciomercato. Lukebakio e Lokonga, connazionali di Origi, potrebbero convincerlo a sposare la causa della squadra spagnola. Secono il portale, Origi potrebbe arrivare gratis e con uno stipendio ridotto, ma sarebbe solo una delle idee sul tavolo per il Siviglia. Origi, infatti, non ha mai giocato in Spagna e non gioca in generale dallo scorso aprile. Al momento sono solo voci, ma vedremo se il belga lascerà il Milan nella prossima sessione di calciomercato.