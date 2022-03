Calciomercato Milan – Romano: “Già fatta la proposta ad Origi”

Divock Origi, obiettivo di calciomercato del Milan, sempre più vicino. Per Fabrizio Romano, infatti, i rossoneri sono fiduciosi per il suo sì

"Il Milan ha già fatto una proposta per firmare Divock Origi a parametro zero - ha scritto Romano -. Lui non estenderà il suo contratto con il Liverpool che scadrà a giugno. Il Milan sta spingendo per completare l'accordo. Il club è fiducioso e lavora sull'affare come ho detto ieri".