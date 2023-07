Calciomercato Milan – Origi e Rebic cedibili: niente tour negli USA?

Il Milan è in procinto di andare in tournée in USA. Divock Origi e Ante Rebic, partenti in questo calciomercato estivo, sono a rischio

Dario Bartolucci Lupi

Non è una novità che il Milan si stia muovendo sul calciomercato per cercare di migliorare la propria squadre e di scartare gli esuberi come Origi e Rebic. Dopo l'addio a Massara e a Maldini c'è stata una rivoluzione a Milanello dove ci si sta preparando alla tournée in America. Tuttavia sembra farsi sempre più concreta la possibilità che non tutti i calciatori partiranno verso il Nuovo Continente.

Calciomercato Milan, Origi e Rebic con le valigie in mano — Come dimostrato dal calciomercato in svolgimento il Milan sembra aver lasciato fuori dai propri piani i due attaccanti Ante Rebic e Divock Origi. La ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Oliver Giroud non è di certo una novità e i candidati principali per lasciare la squadre meneghina sono proprio il belga ed il croato.