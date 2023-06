Calciomercato Milan – Rebic e Origi in cerca di una nuova casa

Il belga vorrebbe tornare in Inghilterra, ma non ha proposte

Medesimo discorso può essere fatto per Origi, belga classe 1995. Lui non vorrebbe andare in Turchia perché preferirebbe la Premier League inglese. Sempre per ora, però, dall'Inghilterra non sono arrivate ancora offerte concrete per l'ex Liverpool. Milan, per l'ala destra un nome a sorpresa >>>