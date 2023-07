Calciomercato Milan – Origi punta i piedi per rimanere alla corte di Pioli

Divock Origi non vorrebbe lasciare il Milan e starebbe puntando i piedi per rimanere alla corte di Stefano Pioli

L'ultima stagione, per diversi calciatori del Milan, è stata tutt'altro che positiva. Tra questi c'è anche Divock Origi, attaccante belga arrivato dal Liverpool a parametro zero con tante aspettative, ma che non ha mai effettivamente convinto per continuità di prestazioni. E le sole due reti in un'intera annata pesano parecchio sulla valutazione.