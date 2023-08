Calciomercato Milan – Rebus Origi: il belga in partenza ma c’è un intoppo

In un calciomercato particolarmente vivace i rossoneri sono i primi a fare costantemente compravendita per rafforzare la squadra. Proprio per questo motivo, per permettere ai nuovi innesti di trovare spazio, è necessario cercare una soluzione per gli esuberi. Così il Milan avrebbe messo sul calciomercato Divock Origi, attaccante ex Liverpool dall'esperienza ormai più che consolidata. Autore di un goal all'87° minuto nella finale di champions 2018-2019 ha consegnato la sesta Champions agli inglesi e ora è alla ricerca di una nuova destinazione.