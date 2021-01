Calciomercato Milan – Ora i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu | News

Donnarumma e Calhanoglu, adesso è il momento delle firme

Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu diventano le priorità assolute del Milan in questa fase finale del calciomercato di gennaio. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Dal prossimo 1° febbraio, infatti, i due potrebbero, eventualmente, accordarsi e firmare a parametro zero con altri club, giacché il loro contratto con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno.

Per il Milan, dunque, è di vitale importanza blindare Donnarumma e Calhanoglu il prima possibile. Con Gordon Stipic, agente del fantasista turco, c’è una bozza di intesa sul prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024 per uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. Il doppio di quanto l’ex Bayer Leverkusen percepisce attualmente in rossonero.

Con Mino Raiola, agente del portiere italiano, invece, c’è ancora da lavorare sulla maxi-richiesta di ingaggio e sull’ormai famigerata clausola rescissoria (bassa) che il procuratore di Donnarumma vorrebbe inserire nel nuovo contratto del suo assistito con il Milan. La volontà di Donnarumma, ad ogni modo, è quella di restare a Milano e verrà accontentato. Calciomercato Milan: affare ‘last minute’, Maldini lotta con il Napoli. Vai alla news >>>