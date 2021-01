TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 27 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla della vittoria dell’Inter per 2-1 nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Un successo arrivato di rabbia: quella che ha contraddistinto la rissa verbale tra Zlatan Ibrahimović (poi espulso per doppio giallo) e Romelu Lukaku (a segno su calcio di rigore) sul finire del primo tempo.

Decisivo, per il passaggio del turno dei nerazzurri di Antonio Conte, un gol su punizione del reietto Christian Eriksen al 97′. In alto, sotto la testata, si parla di Juventus-Spal di questa sera: difesa giovanissima quella che schiererà il tecnico bianconero Andrea Pirlo nei quarti di finale di TIM Cup.

In basso, infine, l’appello del quotidiano torinese al Presidente Urbano Cairo, affinché aiuti, con gli acquisti sul mercato, il nuovo tecnico Davide Nicola a salvare il Torino. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>