Inter-Milan, Conte: “Eravamo carichi, Tata il migliore dei suoi”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Conte.

Sulla rosa: “Perché ci sono idee e organizzazione. Io alleno tutti affinché siano pronti per giocare e, al momento opportuno, entrare in un ingranaggio. Sono contento, abbiamo vinto un derby e andiamo in semifinale di un trofeo nazionale”

Sulla crescita della squadra: “Eravamo carichi fin dall’inizio, sotto ingiustamente. Anche in questa gara però abbiamo creato senza incidere con la stessa proporzione, servono più cinismo e cattiveria. Tatarusanu è stato il migliore in campo per i suoi strepitosi interventi”

Su Eriksen: “Sicuramente, deve dargli energia e anche noi ne beneficiamo. Ho esortato a battere la punizione, è un bravo ragazzo, gli vogliamo tutti bene, è un po’ timido e speriamo che con questo gol lo sarà meno perché ne abbiamo bisogno in questa attuale situazione”

