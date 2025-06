Lavori in corso, dunque, in casa Milan per arrivare al gigante (202 centimetri) estremo difensore granata, assistito da quel Mateja Kežman, con cui Igli Tare, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, vanta eccellenti rapporti da dieci anni. Ovvero da quando portò il fratello maggiore, Sergej Milinkovic-Savic, alla Lazio.