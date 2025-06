Calciomercato Milan, oggi colloquio decisivo con il Chelsea per Maignan

Calciomercato Milan, Maignan verso il Chelsea: oggi giorno chiave

Il Milan non è soddisfatto della prima proposta inviata dal Chelsea, consistente in poco più di 15 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi, però, dopo il dietrofront sul rinnovo, deve cedere ora 'Magic Mike', che ha maturato l'idea di andare via, per non perderlo a parametro zero tra un anno.