Calciomercato Milan – Opzione Acerbi da non trascurare per la difesa

Francesco Acerbi potrebbe arrivare al Milan in questo calciomercato estivo nel caso in cui saltasse l'opzione Abdou Diallo. La situazione

Daniele Triolo

L'opzione Francesco Acerbi, per il estivo del Milan, non può essere trascurata, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, se il PSG non dovesse abbassare le sue pretese economiche per Abdou Diallo, obiettivo del Diavolo per rinforzare la retroguardia. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Acerbi resta sullo sfondo e a disposizione

Acerbi è un classe 1988, è in uscita dalla Lazio e, dal punto di vista del rendimento, assicurerebbe al Milan una certa garanzia. Anche perché, va ricordato, nella fila della squadra Campione d'Italia sarebbe comunque un'alternativa e non un titolare come in questi suoi anni nella Capitale. Ma quanto potrebbe costare al Milan il cartellino di Acerbi in questa sessione di calciomercato?

Claudio Lotito, Presidente della Lazio, vuole incassare almeno qualche milione di euro dal giocatore. L'idea rossonera, invece, è che Acerbi debba essere liberato a costo zero o quasi. Insomma, è un fronte che deve essere esplorato, qualora fosse, in maniera approfondita.