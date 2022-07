Calciomercato Milan – Difesa, c’è Diallo ma non subito: la situazione

Abdou Diallo è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Il difensore centrale, però, non è la priorità del club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermato su Abdou Diallo, difensore centrale del PSG che rappresenta una delle idee dei rossoneri per rinforzare la propria retroguardia in questa sessione di trattative. Già in passato Diallo era finito nel mirino del Diavolo e ora più che mai è fuori dal progetto del nuovo PSG di Christophe Galtier.

Calciomercato Milan, opzione Diallo (PSG) per la difesa rossonera

Il Milan, che non ha più affondato il colpo su Sven Botman, ha fatto capire come intende destinare la maggior parte delle proprie risorse economiche al reparto avanzato. Anche e soprattutto alla luce del recupero di Simon Kjær e della prepotente crescita di Pierre Kalulu. Pertanto, in difesa, può anche bastare un innesto 'low cost'.

Diallo, però, al momento non è cedibile a buon prezzo. Secondo quanto riferiscono in Francia, per il centrale mancino franco-senegalese, in grado anche di giocare da terzino sinistro, costa non meno di 20 milioni di euro. Prezzo che non sorprende, per il 'CorSport', considerando che, con un paio di mesi di mercato ancora davanti, non è ancora il momento, questo, per calare le pretese.

Insomma, per il quotidiano capitolino per prendere Diallo in questo calciomercato estivo il Milan potrebbe anche soltanto attendere, lavorando ai fianchi del PSG e puntando ad ottenere, più in là, una soluzione vantaggiosa. Vero che il giocatore, nel 2019, fu pagato 32 milioni di euro al Borussia Dortmund. Ma è altrettanto vero che nell'ultima stagione con i francesi ha giocato solo 16 partite.

L'addio di Diallo al PSG sembra inevitabile e quei 20 milioni di euro indicati come valutazione sembrano troppi. Non soltanto per il Diavolo, ma per tutte le squadre a lui interessate. Per il Milan, ad ogni modo, sarebbe un bell'innesto: potendo giocare da terzino, a sinistra, potrebbe anche svolgere le mansioni di vice Theo Hernández al posto del flop Fodé Ballo-Touré. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>