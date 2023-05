Calciomercato Milan – Su Openda anche la Lazio: possibile vice-immobile

Milan, Openda piace alla Lazio

In pole, da vice Immobile si legge, può balzare Loïs Openda, 23 anni, centravanti belga nato a Liegi, padre congolese, madre marocchina. E' la sorpresa del sorprendente Lens, secondo in classifica in Ligue 1 dietro al PSG. Openda ha segnato 19 gol in 36 partite, è alla prima stagione vissuta in Francia. Oggi Openda vale almeno 20 milioni, ha un contratto fino al 2027, è blindato. E' entrato in orbita Lazio, ci sono voci insistenti sul Milan. Lotito stanzierà 15-20 milioni per garantire a Sarri un vice Immobile. Possono bastare secondo il Corriere, per Openda a patto che il valore non cresca.