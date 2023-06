Calciomercato Milan – Openda ancora possibile: alternativa a Thuram

Un calciomercato che potrebbe essere importantissimo per il Milan . I rossoneri dovranno rinforzarsi molto specialmente in attacco dove la scorsa stagione, hanno faticato molto con il solo Olivier Giroud a tenere in piedi il reparto avanzato dei rossoneri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche della prima alternativa a Marcus Thuram, parametro zero che sarebbe in cima alla lista del Diavolo.

Calciomercato Milan, Openda ancora in ballo

Il Milan, si legge, potrebbe riaprire la strada verso Openda, possibile alternativa a Thuram. Ventuno gol in 38 partite di campionato. Ventitré anni, gli esordi in Olanda fino al primo vero exploit nel calcio nobile con il Lens: otto partite e due gol anche con la nazionale belga. La concorrenza è ugualmente attenta: il Lipsia è in prima linea anche su questo fronte. Ma niente sarebbe ancora deciso: il Milan può riprendere il cammino e anche provare ad andare di fretta. Thuram, un metro e novantadue, fa valere il fisico a centro area; Openda, 177 centimetri, è amante del dribbling anche più lontano dalla porta. Il primo obiettivo resterebbe il francese, con il belga come nome alternativo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?