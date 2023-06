Calciomercato Milan – Piace Openda, ma prende quota la pista Cabral

Il Milan è alla ricerca di un centravanti da affiancare ad Olivier Giroud in questo calciomercato estivo e, secondo 'SportMediaset', c'è sempre Loïs Openda , classe 2000 , bomber belga autore di 20 gol in 37 partite di Ligue 1 con il RC Lens , in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara .

Milan tra Openda e Cabral: il viola costa 25 milioni

Nelle ultime ore, però, ha preso quota la pista che porta ad Arthur Cabral, classe 1998, centravanti brasiliano della Fiorentina autore, finora, in stagione di 16 gol in 46 partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia con la squadra di Vincenzo Italiano. Il club toscano lo valuta non meno di 25 milioni di euro. Milan, quattro bomber per una maglia >>>