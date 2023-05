Calciomercato Milan – Attacco, Openda in pole. Non esclude Arnautovic

Loïs Openda è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Costa molto, ma il suo arrivo non esclude quello di un'altra punta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, in vista del calciomercato estivo, il Milan stia valutando Loïs Openda per il proprio attacco. Il RC Lens, club con cui il giocatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2027, non scende però dalla sua richiesta di 30-35 milioni di euro.