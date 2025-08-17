Calciomercato Milan, Okoli: chieste informazioni. Ecco il prezzo

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso sette colpi in entrata. L'ottavo potrebbe arrivare in attacco e poi? Occhio all'ipotesi Okoli

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso sette colpi in entrata: Terracciano in porta, Athekame, Estupinan e De Winter in difesa, Jashari, Modric e Ricci a centrocampo. L'ottavo colpo dovrebbe arrivare in attacco, con Hojlund come prima ipotesi. E poi? Il club potrebbe fermarsi all'attacco, ma non è da escludere un ulteriore colpo in difesa, soprattutto se Allegri dovesse continuare con il 3-5-2. A quel punto, ci potrebbe essere un nome favorito sugli altri. Ecco chi.