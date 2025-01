Noah Okafor , nel corso dei prossimi mesi, potrebbe diventare un vero e proprio problema per il Milan . L'attaccante svizzero, che negli ultimi ha trovato davvero poco spazio sia con Paulo Fonseca che con Sérgio Conceicao , avrebbe potuto andare al Lipsia già in questa sessione invernale di calciomercato. Il suo trasferimento, però, alla fine è saltato quando il ragazzo era già in Germania. Questo perché, una volta svolte le visite mediche di rito con il club teutonico, ci si è accorti che le sue condizioni fisiche non erano al massimo e questo rappresentava un passaggio inconveniente per la società del gruppo Red Bull .

Calciomercato Milan, problema Okafor: sarà fori dalle liste. Ecco la reale situazione

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'cacliomercato.com' il Milan avrebbe chiesto agli agenti di Noah Okafor di trovare una sistemazione all'estero, con il focus soprattutto in Germania. Non solo perché, da quanto si apprende, Giorgio Furlani ne avrebbe parlato anche con Adriano Galliani per il Monza, destinazione che non convince lo svizzero. Al momento, in ogni caso, che venga ceduto o meno, il giovane attaccante rossonero potrebbe essere messo fuori dalla lista. Il Diavolo dovrà fare posto a Kyle Walker e lui sembra l'indiziato per uscire.