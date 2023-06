Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Okafor: le ultime

Calciomercato Milan - Priorità Italia per Okafor

Dopo aver declinato l'offerta di prolungamento del contratto con il Salisburgo, Noah Okafor avrebbe scelto come prossima meta calcistica l'Italia. Da questa priorità del centravanti svizzero potrebbe approfittarne proprio il nuovo Milan di Moncada e Furlani, i quali avrebbero già riallacciato i rapporti con la società elvetica. Un vero e proprio ritorno di fiamma per il num. 77 dei Tori Rossi, il cui costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 20/25 milioni di euro.