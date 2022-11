Calciomercato Milan – Okafor erede designato di Leao in rossonero

È Noah Okafor il principale obiettivo del Milan nel prossimo calciomercato estivo in caso di cessione di Rafael Leao al miglior offerente

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola vede in Noah Okafor, attaccante del RB Salisburgo, il principale obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui, a fine stagione, il club rossonero dovesse prendere in considerazione l'idea di dover sostituire Rafael Leao. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, chiaramente, non vogliono farsi trovare impreparati e vorrebbero puntare su Okafor qualora se ne presentasse l'occasione.

Via Leao? il Milan, nel calciomercato estivo 2023, andrebbe su Okafor — Nel panorama calcistico internazionale non ci sono giocatori simili a Leao. E se ci sono, come per esempio, Vinícius Júnior del Real Madrid, hanno prezzi fuori da ogni logica. Considerando, dunque, l'evoluzione che mister Stefano Pioli sta dando al gioco del suo Milan, con Leao spesso più vicino al centravanti, non è da escludere che Maldini e Massara vadano su un giocatore che parta, sì, dalla sinistra, ma che sia in grado di accentrarsi, occupando l'area, in posizione di seconda punta.

L'identikit perfetto di Okafor, classe 2000, già avversario del Milan nell'ultimo Girone E di Champions League ed a segno contro i rossoneri nella gara disputata lo scorso 6 settembre alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo. Okafor, che sarà protagonista ai Mondiali in Qatar con la Svizzera, è seguito da tempo dal club rossonero. Finora, in stagione, ha segnato 10 gol in 22 partite tra Bundesliga austriaca e Champions.

Il giocatore, cresciuto nel Basilea e passato al RB Salisburgo per 11 milioni di euro nel gennaio 2020, oggi ha una valutazione di 35-40 milioni di euro. Piace ad alcuni club tedeschi ed inglesi (si è informata anche l'Inter). Concorrenza importante, certo, ma il Milan, qualora andasse via Leao, avrebbe di certo i soldi per poter mettere a segno questo importante acquisto. Milan, una bella sorpresa per Cardinale: ecco cosa ha ricevuto >>>