Calciomercato Milan, Okafor: offerta del Bologna. Tare risponde così

Okafor si sta giocando tutte le sue carte per restare al Milan. Secondo calciomercato.com, lo svizzero non sarebbe incedibile, ma i rossoneri lo darebbero via solo per un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'attaccante sarebbe tra i preferiti del Bologna per il post Ndoye, tanto che Sartori avrebbe già presentato la prima offerta al Milan: prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 15/16 milioni di euro.