Calciomercato Milan – Okafor, idea mai accantonata: le ultime news

Noah Okafor, attaccante del RB Salisburgo, resta uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la sessione estiva. Il Diavolo, infatti, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, cerca un nuovo attaccante e non ha soltanto il centravanti italiano Gianluca Scamacca (West Ham) nella propria lista della spesa.