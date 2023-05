Calciomercato Milan – Attacco, in rialzo le quotazioni di Scamacca

Gianluca Scamacca, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, in rossonero per affiancare Olivier Giroud? Le ultime news su di lui

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gianluca Scamacca, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, come possibile, nuovo centravanti del Diavolo nella stagione 2023-2024. I rossoneri, infatti, cercano l'erede di Olivier Giroud, dopo il fallimento degli esperimenti Divock Origi e Ante Rebić e, finché non avranno la certezza di giocare la Champions League l'anno venturo, per ora si stanno limitando a un giro preliminare di contatti.

Calciomercato Milan, si scalda la pista Scamacca — Da Londra, negli ultimi giorni, rimbalza nuovamente l'idea dell'interesse del Milan per Scamacca per il calciomercato estivo. Il centravanti della Nazionale Italiana, classe 1999, è cresciuto nella Roma: lì, a Trigoria, l'attuale direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, lo ha visto sbocciare. Conosce bene le sue doti, ha sempre giurato sulle sue potenzialità. Il Milan, infatti, si era interessato a lui già nel recente passato.

Il Diavolo ha corteggiato Scamacca quando era al Sassuolo, ma si era fermato dinanzi la valutazione fatta dai neroverdi, 40 milioni di euro. Quella cifra, nell'estate 2022, hanno speso gli 'Hammers' per portarlo a Londra. La prima stagione di Scamacca in Inghilterra, però, è stata condizionata da un problema a un ginocchio. Molti stop fino al 15 aprile scorso, quando si è fermato definitivamente per un intervento chirurgico che comporta uno stop di tre mesi.

Può arrivare in prestito con diritto. Ora è fermo per un'operazione — Tutti questi contrattempi, di fatto, hanno messo Scamacca sul mercato. Per la 'rosea', il West Ham è disposto a cederlo in prestito per provare a rivalutarlo. Il Milan ha colto i segnali e ha accolto con favore l'apertura del club londinese. Chiaramente, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, siamo ancora alla fase interlocutoria tra i due club, ma la certezza è che Scamacca verrebbe più che volentieri al Milan nel calciomercato estivo.

Le manovre di avvicinamento tra le parti ha avuto successo. L'opzione Scamacca, per il Milan, offre prospettive tecniche ottime ad un costo relativo. Con l'opportunità, poi, di 'testare' l'inserimento in organico con un investimento economico limitato. Anche se, al momento opportuno, andrebbero poi definiti i termini per il diritto di riscatto. Prima di affondare il colpo al Milan vogliono avere maggiori certezze sui tempi di recupero del giocatore.