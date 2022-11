Calciomercato – Okafor gradisce il Milan: ecco quanto costa il cartellino

Noah Okafor, attaccante del RB Salisburgo, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. E lui apprezza l'interessamento

Daniele Triolo

In questi giorni si parla molto, sui quotidiani, di Noah Okafor come obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. L'attaccante svizzero, classe 2000, attualmente impegnato con la Nazionale rossocrociata ai Mondiali in Qatar, effettivamente piace molto al club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Okafor è il grande obiettivo per l'estate 2023 — Come riferito da 'calciomercato.com', al termine della rassegna iridata bisognerà fissare un appuntamento tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'entourage di Okafor per iniziare a parlarne seriamente in vista della stagione 2023-2024. Anche perché Okafor, a quanto pare, ha mandato segnali di grande apprezzamento all'interesse del Milan nei suoi confronti.

Il calciatore, nello specifico, ha chiesto al suo agente di approfondire la situazione con il Milan perché vuole lasciare il RB Salisburgo per trasferirsi in un top club europeo già a partire dalla prossima estate. Se tra Diavolo e Okafor un accordo sul contratto, dunque, può essere agevolmente trovato, i rossoneri dovranno trovare la quadratura del cerchio con gli austriaci, affrontati durante l'ultimo girone in Champions League.

Okafor gradisce il Diavolo, ma costa molto: 35 milioni di euro! — Per privarsi, infatti, di Okafor, la società di proprietà del gruppo 'Red Bull' chiede 35 milioni di euro. Questo nonostante il contratto dell'attaccante elvetico scadrà il 30 giugno 2024. Via Leao? Il Milan avrebbe già individuato il suo sostituto >>>